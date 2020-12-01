‏السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يستقبل طلاب جامعة حائل الفائزين في "تحدي نيوم"



حائل 16 ربيع الثاني 1442هالموافق 1 ديسمبر 2020م واس

‏استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم , معالي رئيس جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بمناسبة فوز فريق جامعة حائل بمسابقة تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي، يرافقه مشرف الفريق الدكتور عبدالعزيز بن صالح الملق، وممثلو الفريق المهندس محمد بن أحمد الشدوخي والمهندس بدر بن مزعل العنزي.

وأكد سموه أن هذا الإنجاز يضاف للإنجازات التي تحققت للجامعة سابقاً متطلعاً سموه للمزيد من التفوق في المجالات العلمية والبحثية وتحقيق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن فوز فريق جامعة حائل في المسابقة في مسار الطاقة كان على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الشهر الماضي حيث حقق الفريق المركز الثالث من بين أربعين جامعة على مستوى المملكة و 120 فريقاً في جميع المسارات.

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16:31ت م

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