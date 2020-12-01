شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تسجيل 263 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 263 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 357623 حالة، من بينها 4540 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 649 حالة حرجة، كما تم تسجيل 374 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 347176 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 5907 حالات ، بإضافة 11 حالة وفاة جديدة بحسب صحيفة الرياض وتم إجراء 46372 فحصا مخبريا جديدا.

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