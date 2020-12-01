السعودية | أمطار على مدينة الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمطار على مدينة الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 1:54 مساءً, 1 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض هطلت اليوم أمطار على مدينة الرياض، فيما لاتزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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