"حقوق الإنسان" تناقش المساواة بين الجنسين في قروض الصندوق العقاري وبنك التنمية

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عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان - عن بعد - الجلسة الخامسة للمجلس للسنة الأولى الدورة الرابعة، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن مساواة الجنسين في الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية وبنك التنمية الاجتماعية. كما استعرض المجلس نتائج حضور فريق المحاكمات لجلسات المرافعة في المحكمة الجزائية المتخصصة خلال الفترة الماضية. وتداول الاجتماع أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة، وعددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها اللازم.

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