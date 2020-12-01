شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 430 حقيبة شتوية في مأرب والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م، 430 حقيبة شتوية للنازحين إلى مخيمات رحبة وماهلية بمحافظة بمأرب، تشتمل على 860 جاكيتا كبيرا، و860 جاكيتا صغيرا، و860 كنزة كبيرة ، و 860 كنزة صغيرة ، و 860 بطانية كبيرة، و860 بطانية صغيرة، استفاد منها 430 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .
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