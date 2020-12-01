- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم التأمينات الاجتماعية ترد على مواطن يريد تقديم موعد إيداع المعاش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التأمينات الاجتماعية ترد على مواطن يريد تقديم موعد إيداع المعاش
متابعات الخليج 365 - الرياض
جددت التأمينات الاجتماعية التأكيد اليوم على أن موعد إيداع المعاش التقاعدي يتم وفق ما يتضمنه نظام التأمينات الاجتماعية ولا يمكن تغيير هذا الموعد إلا عند تغيير النظام بحسب جهات الاختصاص المعنية بالتعديل.
وقالت التأمينات ردًا على مواطن يطلب تعديل المعاش التقاعدي ليكون يوم 26 بدلًا من الأول من الشهر الميلادي إن المؤسسة تصرف المعاشات التأمينية الشهرية المُستحقة للمستفيدين مقدمًا في أول كل شهر وفقًا لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية بحيث إن المعاش الذي يُصرف أول شهر ديسمبر هو معاش شهر ديسمبر، والمعاش الذي يُصرف أول شهر يناير هو معاش شهر يناير وهكذا في جميع أشهر العام.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أعلنت اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.
يذكر أن المعاش التقاعدي هو المبلغ الشهري المستحق للمشترك في حالات التقاعد أو العجز غير المهني أو لأفراد عائلته المستحقين عنه في حالة الوفاة وذلك عند تطبيق فرع المعاشات.
كانت هذه تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية ترد على مواطن يريد تقديم موعد إيداع المعاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.