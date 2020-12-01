من أجل إنقاذ عائلته.. مواطن يسير مسافة 7 كم سيرًا على الأقدام بمكة المكرمة

في واقعة تعكس حجم التحديات التي واجهته من أجل الوصول لهدفه، لم يجد المواطن السعودي سلمان الجابري وأسرته حلاً للوصول لمنزله بقرية الأحياء إحدى قرى الفحو محافظة أضم بـ مكة المكرمة، سوى السير على الأقدام لمسافة ليست بالقليلة حوالي 7 كم برفقة أسرته في 3 ساعات فقط، من أجل إنقاذ أسرته، في رحلة كانت مرهقة للغاية بسبب لوعورة المنطقة الجبيلة والمكونة من سلسلة جبال وأودية التي كان يسير بها، بعد أن أوقف سيارته الصغيرة في نهاية طريق الأسفلت، وما زاد الأمر صعوبة ودفعه للإقدام على تلك الخطوة، هي تعطل سيارة شقيقه ذات الدفع الرباعي التي هرعت لإيصاله قبل أن تغمرها السيول.

مغامرة مواطن وأسرته

وعن تفاصيل قصة المواطن السعودي حسب روايته لأحد الصحف السعودية، والتي أشار فيها إلى أنه غادر مكة المكرمة صباح السبت الماضي برفقة زوجته وأولاده وبنت شقيقه، وبعد الوصول لقرية الفحو ظهرًا، أوقف سيارته الصغيرة كالمعتاد على نهاية طريق الأسفلت، وطلب من شقيقه أن يرسل له سيارة ذات دفع رباعي لإيصاله للمنزل، خاصة وأن الطرق في تلك المنطقة لا يسلكها سوى سيارات الدفع الرباعي فقط بسبب وعورتها، والتي وصلت بالفعل، لكنها غرزت في الوادي قبل أن تصله بعدة أمتار.

والمشي مدة طويلة بديل الهلاك

وأضاف الجابري، بأنه عندما حاول إخراج السيارة، أعاقته حركة الأمطار والسيول، فتمت الاستعانة بأحد المواطنين الذي أوصلهم لمنزل أحد أقاربهم، ومع الساعات الأولى من النهار، قرر الذهاب لمنزله سيراً على الأقدام، والذي يبعد مسافة 7 كم رغم وعورة المنطقة المكونة من أودية وجبال، وترك سيارته في نهاية طريق الأسفلت، وبها حقائب الأسرة.