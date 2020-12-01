شكرا لقرائتكم خبر عن شبكشي يحصد ميدالية الاستحقاق الدبلوماسي من التشيك والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - حصد القنصل الفخري لجمهورية التشيك في المملكة رجل الأعمال والإعلام حسين شبكشي ميدالية الاستحقاق الدبلوماسي (أهم وأرفع تكريم تمنحه الخارجية التشيكية) لعام 2020. حسبما أعلن وزير الخارجية التشيكي توماش بتريشك على موقع الوزارة الرسمي أمس (الثلاثاء)، وذلك لدوره الاستثنائي لنشر السمعة الطيبة للجمهورية التشيكية في العالم العربي، ومساهماته المهمة في تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين السعودية والتشيك. ونظرا لظروف جائحة كوفيد-19، التي تمنع إجراءات تسليم الميدالية بالحضور الشخصي في مقر الوزارة في براغ، وكّلت الوزارة سفارتها في المملكة بتسليم الميدالية التي منحت هذا العام لـ10 أشخاص، بينهم شبكشي الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «النعيم القابضة للاستثمارات»، عضو مجلس إدارة «شبكشي للتنمية»، ومؤسسة الخليج 365 للصحافة والنشر، الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط.

كانت هذه تفاصيل خبر شبكشي يحصد ميدالية الاستحقاق الدبلوماسي من التشيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.