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محمد بن مسعود - الدمام - رزق سامي الغمري، أحد منسوبي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمولودة، اتفق وزوجته على تسميتها "سما"، لتنضم إلى شقيقيها "مسعود" و"سعد".
"الخليج 365" تدعو الله أن يقر بها أعين والديها، وأن تكون من مواليد السعادة.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 03:49 PM"سما" تضيء منزل "الغمري"
رزق سامي الغمري، أحد منسوبي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمولودة، اتفق وزوجته على تسميتها "سما"، لتنضم إلى شقيقيها "مسعود" و"سعد".
"الخليج 365" تدعو الله أن يقر بها أعين والديها، وأن تكون من مواليد السعادة.
، "سما" تضيء منزل "الغمري" ،
المصدر : الخليج 365
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