، "سما" تضيء منزل "الغمري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - رزق سامي الغمري، أحد منسوبي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمولودة، اتفق وزوجته على تسميتها "سما"، لتنضم إلى شقيقيها "مسعود" و"سعد".

"الخليج 365" تدعو الله أن يقر بها أعين والديها، وأن تكون من مواليد السعادة.