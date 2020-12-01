، منظمة تتوقع موعد تعافي اقتصاد العالم إلى مرحلة ما قبل "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كبير اقتصادييها: الوضع صعب.. ولا نزال في خضم أزمة الجائحة

توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الثلاثاء، عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار دور اللقاحات في تنشيط التعافي.

وقدّرت المنظمة، في توقعاتها الأخيرة، تراجع الناتج العالمي بنسبة 4,2%، قبل أن يعود لتسجيل نمو بنسبة 4,2% في 2021.

وكانت المنظمة، وهي منتدى للسياسات مقرها باريس، قد قلصت توقعاتها في سبتمبر، بعد أن ضربت موجة ثانية من الإصابات أوروبا والولايات المتحدة، إذ توقعت انكماشًا عالميًا بنسبة 4,5% قبل تعافي 5% في 2021. ولم تصدر توقعات للعام 2022 آنذاك.

وحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، قال كبير الاقتصاديين في المنظمة، لورانس بون: الوضع لا يزال صعبًا. لا نزال في خضم أزمة الجائحة، مما يعني أن السياسات لا يزال أمامها الكثير لفعله.

وقالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل عام سيعود إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية 2021، بقيادة تعافٍ قوي في الصين.

يأتي ذلك وسط ظهور مؤشرات على أن التجارة انتعشت بشكل أسرع من المتوقع، بعد الاضطرابات التي شهدها العالم بسبب وباء "كوفيد-19"، الذي ألقى بظلاله على عجلة الاقتصاد العالمي.

ويعتبر وصول واردات الولايات المتحدة من السلع الاستهلاكية إلى ما قبل مستويات وباء كورونا في نهاية الصيف، أبرز أدلة التعافي.

من ناحيتها، قالت المدير العام لـصندوق النقد الدولي كريستالينا جوريفا، في خطاب ألقته مؤخرًا، إن الاقتصاد العالمي لن ينكمش هذا العام بقدر ما توقعه صندوق النقد في يونيو 2020.

وأضافت: نقدر الآن أن التطورات في الربعين الثاني والثالث كانت أفضل إلى حد ما كان متوقعًا، مما سمح بمراجعة تصاعدية صغيرة لتوقعاتنا العالمية لعام 2020.

جدير بالذكر أن التوقعات المحدثة لصندوق النقد الدولي كانت قد صدرت في 13 أكتوبر. وفي يونيو توقع الصندوق انخفاضًا يصل إلى 4,9% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.فيروس كورونا الجديد