، سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر "الاتصال اللاسلكي".. التقى رئيس جهاز الإرشاد بوزارة الحرس الوطني

التقى سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه، رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه المكلف بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان، واستمع سماحته إلى شرح عن أعمال جهاز الإرشاد في الحرس الوطني.

وأعرب سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ عن شكره وتقديره لمنسوبي جهاز الإرشاد في وزارة الحرس الوطني على كل ما يقومون به من أعمال نافعة.

بعد ذلك، وجّه سماحته كلمة عبر "الاتصال اللاسلكي" للمرابطين في الحد الجنوبي حيث أوصاهم فيها بالصبر والاحتساب والجهاد في سبيل الله من أجل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومقدراتها.

وقال: أحيي فيكم شجاعتكم وصبركم وأهنئكم على جهادكم ورباطكم في سبيل الله.

وذكرهم سماحته ببعض الآيات والأحاديث التي تزيدهم قوة بإذن الله، وأوصاهم بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن، والإخلاص لله في كل أمورهم، وحسن الثقة بالله وطلب العون منه واحتساب الأجر من الله تعالى لمن أصيب في سبيل الله أو قتل وبجمع الكلمة والتقيد بالتعليمات وتوصيات مسؤوليهم المستمدة من توجيهات ولاة الأمر.

واختتم كلمته بالدعاء لهم بالنصر والعزة والتأييد.

وفي ختام اللقاء، عبر رئيس جهاز الإرشاد في وزارة الحرس الوطني عن شكره لسماحة المفتي على إتاحة فرصة الالتقاء به وعلى كلمته الضافية للمرابطين على الحد الجنوبي.سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ