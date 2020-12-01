بالصور.. إغلاق عقبة حزنه في بلجرشي احترازيًا بسبب الأمطار

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): أغلقت الإدارة العامة للمرور في منطقة الباحة، اليوم الثلاثاء، عقبة حزنه بمحافظة بلجرشي احترازياً بسبب الأمطار ووجود سيول منقولة أسفل العقبة. أغلقت الإدارة العامة للمرور في منطقة الباحة، اليوم الثلاثاء، عقبة حزنه بمحافظة بلجرشي احترازياً بسبب الأمطار ووجود سيول منقولة أسفل العقبة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار متوسط إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد والسيول، على منطقة الباحة «الحجرة– العقيق– الباحة – القرى– المخواة– المندق– بلجرشي– بني حسن– فرعة غامد الزناد– قلوة».

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