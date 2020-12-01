شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. خروج الزروع والثمار من قلب الصخور في مشاهد خلابة بوادي "الديسة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

يعد وادي " الديسة " بشمال المملكة من أشهر الأودية التي تتميز يطبيعتها الخلابة في فصل الشتاء .

وأظهرت صور خلابة التقطها المواطن " محمد الشريف " جانب من المناظر البديعة للأشجار والزروع المنبثقة بين الصخور ومنها شجر الدامة والحبق في مشهد لافت .

ويطلق على الوادي عدة أسماء منها وادي " الحبق " ، و" ثمار النبق " ، و" وادي دامة " ، و" وادي قرار " ، وغيرها من الأسماء من كثرة المشاهد البديعة به، وفقاً لـ " العربية " .

ويؤكد " الشريف " ، أن وادي الديسة تتوفر به مختلف الفواكه والخضراوات وأشجار الموز والطماطم والمانجو ويوجد به بعض المواقع الأثرية .