بالصور.. خروج الزروع والثمار من قلب الصخور في مشاهد خلابة بوادي "الديسة"

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):يعد وادي " الديسة " بشمال المملكة من أشهر الأودية التي تتميز يطبيعتها الخلابة في فصل الشتاء .
وأظهرت صور خلابة التقطها المواطن " محمد الشريف " جانب من المناظر البديعة للأشجار والزروع المنبثقة بين الصخور ومنها شجر الدامة والحبق في مشهد لافت .
ويطلق على الوادي عدة أسماء منها وادي " الحبق " ، و" ثمار النبق " ، و" وادي دامة " ، و" وادي قرار " ، وغيرها من الأسماء من كثرة المشاهد البديعة به، وفقاً لـ " العربية " .
ويؤكد " الشريف " ، أن وادي الديسة تتوفر به مختلف الفواكه والخضراوات وأشجار الموز والطماطم والمانجو ويوجد به بعض المواقع الأثرية .
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