أمانة المدينة تحذر من قطع الأشجار: 1000 ريال غرامة للمخالف

حذّرت أمانة منطقة المدينة المنورة، من قطع الأشجار، مشيرة إلى أن غرامة قدرها «1000» ريال تنتظر المخالفين.

وأكدت أمانة المدينة –عبر حسابها على تويتر- أن المحافظة على الأشجار والنباتات واجب وطني، قائلة «ازرع ولا تقطع».

وأوضحت أمانة المدينة أن غرامة قطع الأشجار في المرافق العامة تصل إلى «1000» ريال.

وكانت أمانة المدينة نفذت –في وقت سابق- مبادرة لزراعة «2500» شتلة في حديقة الدعيثة، بمشاركة عدداً من الأطفال.

وأوضحت الأمانة، أن شجرة واحدة تقوم، خلال سنة واحدة، بالتبريد بقدرة 10 مكيفات، مضيفة أن الشجرة الواحدة تمتص 750 جالونًا من مياه الأمطار، وترشِّح 60 رطلًا من ملوثات الهواء.

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