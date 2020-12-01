بالصور.. معالجة تجمعات السيول وفتح طرق بريدة أمام الحركة المرورية

اطمأن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، على سير الأعمال الميدانية، خلال هطول الأمطار الغزيرة على مدينة بريدة وبعض محافظات المنطقة.

وأوضحت إمارة منطقة القصيم –عبر تويتر- أن أمير المنطقة وجّه الجهات المعنيّة باتخاذ إجراءات السلامة لعدم تجمع مياه السيول، وأكد أهمية سلامة المواطنين والمقيمين أثناء هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة حاليًّا.

في السياق ذاته، أعلنت امانة القصيم، انتهاء الفرق الميدانية من معالجة تجمع السيول بطريق الملك عبدالعزيز بمدينة بريدة «الخبيب» وإعادة الحركة المرورية في الموقع بشكل طبيعي، وذلك خلال ساعتين من هطول الأمطار.

وذكرت أمانة القصيم –عبر تويتر- أنه خلال ساعات الصباح الأولى، معالجة أغلب المواقع الحرجة بمدينة بريدة وتحريرها للحركة المرورية، موضحة أن فرق الأمانة الميدانية تواصل بشكل مكثف معالجة المواقع والتجمعات كافة.

وأشارت أمانة القصيم إلى أنها تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة بالاتصال على الرقم «٩٤٠»، مضيفة أنه مع بداية هطول الأمطار مساء أمس الاثنين، وبمتابعة مباشرة من أمين المنطقة، م.محمد المجلي، باشرت الفرق الميدانية معالجة مواقع تجمع السيول بالطرق الرئيسية والأحياء السكنية بمدينة بريدة غير المخدومة بشبكات تصريف السيول، وذلك وفق خطة الطوارئ وبتسخير الإمكانات كافة.

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