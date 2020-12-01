شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم رؤية المملكة ومجموعة العشرين .. كاوست تطلق مبادرة الكربون الدائري والان نبدء بالتفاصيل
و تعمل كاوست على الربط بين أبحاثها الرائدة عن العناصر الأربعة لإدارة الكربون (التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة). ويقول توني تشان، رئيس كاوست: "تسعى كاوست إلى أن تكون رائدة عالمية معروفة بتميزها في العلوم والهندسة وبمساهماتها في تقديم حلول فعالة للتحديات الوطنية والعالمية. ونطمح إلى أن تكون الجامعة منارة للمعرفة تلهم المملكة والعالم".
ومن جانبه، قال دونال برادلي، نائب رئيس الجامعة للأبحاث: "نسعى في كاوست إلى إحداث أثر من خلال الشراكة مع الأوساط الأكاديمية والقطاعات المنتجة والحكومية، لضمان تطبيق أبحاث الجامعة في الوقت المناسب لتحقيق المنافع الاجتماعية والسياسية. وتنسجم مبادرة الكربون الدائري مع الكثير من نقاط قوتنا، ويسرنا أن تكون قادرين على تلبية نداء المملكة بشأن هذا الموضوع البالغ الأهمية".
وعلق برادلي قائلاً: "مع إطلاق مبادرة الكربون الدائري ، نسعى إلى بناء شبكة أقوى من الباحثين في كافة المراحل المهنية، لاختبار ابتكاراتنا العلمية والهندسية وتحسينها بدقة وعناية، والمساهمة في الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة، لتنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون".
وكان البيان الختامي للقادة في قمة الرياض لمجموعة العشرين في 22 نوفمبر الماضي، قد أيد منصة الاقتصاد الدائري للكربون، واعترف بالمنصة باعتبارها "نهجاً شاملاً ومتكاملاً وعملياً"، لإدارة الانبعاثات وتحسين الريادة البيئية، وتقديم مسارات جديدة تفضي إلى التنوع والنمو الاقتصادي.
كانت هذه تفاصيل خبر لدعم رؤية المملكة ومجموعة العشرين .. كاوست تطلق مبادرة الكربون الدائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.