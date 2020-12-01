شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف بلاغاً للهلال الأحمر بالشرقية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
كما قدمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة لفرع الهيئة الخدمة الطبية الإسعافية لعدد 6045 حالة إسعافية، منها 3290 حالة تم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة، و2652 حالة تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم بالموقع‘ فيما بلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (103) حالات وفاة رحمهم الله.
وأكدت فرق الهلال الأحمر بالشرقية على الأخوة المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة العمليات على الرقم (997) او عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.
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