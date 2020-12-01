حقوق الإنسان توضح موقف مريض الإيدز من التعليم والتوظيف

2020-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الثلاثاء، على حقوق المصابين بمرض الإيدز .

وقالت الهيئة، في بيانها، إنه لا يجوز منع المصاب بالإيدز من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه.

كما أكدت على أنه لا يجوز فصل المصاب بالإيدز من العمل إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.

وأوضحت حقوق الإنسان أنه يجب على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه وعلاجه والتوعية بها، وحماية أفراد المجتمع من العدوى.



