2020-12-01

حقوق الإنسان يناقش المساواة بين الجنسين في تمويل الصندوق العقاري والتنمية الاجتماعية

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، “عن بُعد” الجلسة الخامسة للمجلس للسنة الأولى الدورة الرابعة، برئاسة معالي رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد.

واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن مساواة الجنسين في الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية وبنك التنمية الاجتماعية.

كما استعرض المجلس نتائج حضور فريق المحاكمات لجلسات المرافعة في المحكمة الجزائية المتخصصة خلال الفترة الماضية.

وتداول الاجتماع أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة، وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها اللازم.



