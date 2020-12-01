الأرصاد السعودية: أمطار رعدية غزيرة تضرب تلك المناطق حتى الخميس

في إطار البيانات التي تصدرها بشأن توقعاتها لحالة الطقس على مختلف أنحاء المملكة طوال أيام الأسبوع، توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق المملكة حتى يوم الخميس المقبل، كما توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، مناشدًا المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة.

هطول أمطار غزيرة ورعدية

كما توقعت الأرصاد الجوية عن استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، بالإضافة إلى تكون الرياح السطحية في البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16- 40 كم/ ساعة، وفي الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 14- 36 كم/ ساعة، ونشاط ملحوظ لها.

واستمرار الموجة وانخفاض الحرارة

كما أشارت التوقعات إلى استمرار تلك الموجة القوية من التقلبات في الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري، يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة، خاصةً في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل، وسط مناشدات بعدم الخروج إلا في الضرورة في ساعات الليل، مع ضرورة ارتداء الجواكت والملابس الثقيلة بسبب برودة الجو القارسة.