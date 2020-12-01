شكرا لمتابعة خبر عن "حقوق الإنسان" توضح موقف مريض الإيدز من التعليم والتوظيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء على حقوق المصابين بمرض الإيدز .

وأشارت إلى أنه لا يجوز منع المصاب بالإيدز من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ، أو منعه من حق متابعة تعليمه .

كما أكدت على أنه لا يجوز فصل المصاب بالإيدز من العمل إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره .

وأوضحت " حقوق الإنسان " أنه يجب على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين ، واحترام حقوقهم ومكافحة الإيدز ، وبيان وسائل انتقاله ، وطرق الوقاية منه وعلاجه والتوعية بها ، وحماية أفراد المجتمع من العدوى .