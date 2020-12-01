شكرا لمتابعة خبر عن بدء صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات التقاعدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، الثلاثاء، صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات التقاعدية. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، الثلاثاء، صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات التقاعدية. ولفتت إلى صرف معاشات لمستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند". يذكر أن نظام "ساند" يقوم برعاية العامل وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات التقاعدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.