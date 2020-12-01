شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قائدا شاحنتين يطاردان ثعلب في الصحراء وأحدهما يدهسه عمداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): في واقعة مثيرة للإستنكار ، أقدم قائد شاحنة على مطاردة ثعلب في منطقة صحراوية بالمملكة ودهسه قصداً . في واقعة مثيرة للإستنكار ، أقدم قائد شاحنة على مطاردة ثعلب في منطقة صحراوية بالمملكة ودهسه قصداً . وأظهر الفيديو الذي قام أحدهما بتصويره وكان يحرض الآخر على دهس الثعلب ، المطاردة الغريبة وكأنها لعبة ضحيتها الحيوان الضعيف بلا إنسانية أو مراعاة لتعاليم الإسلام بالرفق بالحيوان . وأثار الفيديو غضب كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وسط مطالبات بضرورة محاسبة هؤلاء المتلاعبين .

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