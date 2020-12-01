

نواكشوط 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

سجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 54 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.601 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 177 حالة وفاة.

// انتهى //

12:42ت م

0055



نواكشوط 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسسجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 54 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.601 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 177 حالة وفاة.// انتهى //12:42ت م0055

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.