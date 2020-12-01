السعودية اليوم / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي



جدة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار عبر الإتصال المرئي أمس، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي .

وبحث اللقاء التعاون بين تونس والبنك في مكافحة جائحة كوفيد - 19 ، ودعم قطاعات الصحة والزراعة والتنمية الريفية .

// انتهى //

12:34ت م

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