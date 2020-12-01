السعودية اليوم / جامعة جدة تطلق برنامج "جامعة بلا أسوار" لخدمة المجتمع وبناء اقتصاد المجتمع المعرفي



جدة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

أطلقت جامعة جدة برنامج "جامعة بلا أسوار" الهادفة لتحقيق رؤية الجامعة حول الشراكة المجتمعية بنقل المعرفة العلمية والأكاديمية من الجامعة إلى المجتمع، عبر إقامة الشراكات الإستراتيجية النوعية وتعزيز ثقافة التدريب المجتمعي المستمر من خلال تفعيل قنوات التدريب النوعي.

ويستهدف البرنامج كافة شرائحه، والتركيز على العمل التطوعي واعتماده كقيمة أساسية للجامعة ، لرفع نسبة المشاركة بين منسوبيها وطلابها في الأعمال التطوعية، بتقديم الاستشارات المجتمعية الداعمة للقدرات التنافسية لمؤسسات وقطاعات المجتمع للوصول للمعرفة اللازمة، والعمل على استثمار إمكانات وخبرات الجامعة في تحويل المعرفة إلى مشاريع اقتصادية مجتمعية ذات عوائد مالية تزيد من الإيرادات الذاتية للجامعة، إضافةً إلى القيام بتنفيذ المشروعات والأبحاث المشتركة مع مؤسسات المجتمع في مجال تركيز الجامعة تعزيزاً للتنمية المستدامة والخدمات المتبادلة مع المجتمع .

ويحتوي البرنامج على مؤشرات أداء تضمن تحسّن العملية التشاركية بين الجامعة بكل قطاعاتها والمجتمع ، ورفع مستوى القدرة التنافسية للجامعة في عقد الشراكات والاتفاقيات المجتمعية التي تخدم أبعاد التنمية المستدامة مقارنةً بالجامعات الوطنية الرائدة في الخدمة المجتمعية، وتبنِّي برامج التعليم المستمر؛ لتمكين أفراد المجتمع من التعليم مدى الحياة .

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11:50ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.