السعودية اليوم / تفعيل نظام الأشعة المركزية في صحة المدينة المنورة



المدينة المنورة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

فعّلت صحة المدينة المنورة نظام الأشعة المركزية حيث جرى ربط أكثر من 60 جهاز أشعة وحفظ أكثر من 40 ألف صورة أشعة .

وأبانت صحة المدينة المنورة أن نظام الأشعة المركزية يخدم أكثر من 600 مستفيد ،خاصة بعد اقتران عدة مستشفيات طرفية بنظام الأشعة البُعدية بالمنشآت الطبية .

يذكر أن البرنامج بدأ بربط الأشعة الخاصة بجلطات الدماغ حيث يقوم البرنامج بتفعيل نظام الذكاء الاصطناعي ومن ثم يقوم إستشاريي جراحة المخ والأعصاب بإرشاد وتوجيه الطبيب المعالج في المستشفيات الطرفية بما يجب فعله ، بما يسهم في التدخل المبكر لعلاج المريض قبل نقله وتحويله للمستشفيات الرئيسة .

كما جرى البدء بربط أجهزة عيادات متابعة الحمل في البرنامج بالتعاون مع فريق الرعايه الصحية، ربطه ببرنامج وزارة الصحة للذكاء الإصطناعي بهدف مساعدة الأطباء والممارسين الصحيين في تشخيص مرضى فايروس

// انتهى //

11:23ت م

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المدينة المنورة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسفعّلت صحة المدينة المنورة نظام الأشعة المركزية حيث جرى ربط أكثر من 60 جهاز أشعة وحفظ أكثر من 40 ألف صورة أشعة .وأبانت صحة المدينة المنورة أن نظام الأشعة المركزية يخدم أكثر من 600 مستفيد ،خاصة بعد اقتران عدة مستشفيات طرفية بنظام الأشعة البُعدية بالمنشآت الطبية .يذكر أن البرنامج بدأ بربط الأشعة الخاصة بجلطات الدماغ حيث يقوم البرنامج بتفعيل نظام الذكاء الاصطناعي ومن ثم يقوم إستشاريي جراحة المخ والأعصاب بإرشاد وتوجيه الطبيب المعالج في المستشفيات الطرفية بما يجب فعله ، بما يسهم في التدخل المبكر لعلاج المريض قبل نقله وتحويله للمستشفيات الرئيسة .كما جرى البدء بربط أجهزة عيادات متابعة الحمل في البرنامج بالتعاون مع فريق الرعايه الصحية، ربطه ببرنامج وزارة الصحة للذكاء الإصطناعي بهدف مساعدة الأطباء والممارسين الصحيين في تشخيص مرضى فايروس كورونا المستجد .// انتهى //11:23ت م0039

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