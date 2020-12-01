السعودية اليوم / روسيا تسجل 26402 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 26402 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.322.056 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 40.464 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.803.467 حالة .

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11:10ت م

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موسكو 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 26402 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 569 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.322.056 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 40.464 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.803.467 حالة .// انتهى //11:10ت م0034

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