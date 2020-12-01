شكرا لقرائتكم خبر عن موجة الأمطار على الشرقية ومكة والرياض مستمرة لنهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت هيئة الأرصاد أنه لا تزال التوقعات من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى استمرار الحالة المطرية حتى نهاية الاسبوع الجاري على معظم مناطق المملكة ، خاصة مناطق القصيم ،الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي وحائل والحدود الشمالية.

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