شاهد.. حفر الباطن تصحو على زخات المطر

2020-12-01

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

استيقظت محافظة حفر الباطن وعدد من مراكزها صباح اليوم الثلاثاء على أمطار خفيفة إلى متوسطة، وسط توقعات باستمرارها حتى مساء اليوم وسط تأهب واستعداد من الجهات المعنية.

وكانت الأرصاد أطلقت تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الثالثة عصرًا.

كما توقعت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.



