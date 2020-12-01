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المرور لقائدي المركبات: احذروا الأمطار وانزلاق السيارات عن مسارها
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء قائدي المركبات من مخاطر هطول الأمطار أثناء القيادة.
ودعت المرور، عبر “تويتر”: “كافة قائدي المركبات لتوخي الحذر وتخفيف السرعة والتركيز التام عند القيادة وقت المطر، نظرًا لاحتمال انزلاق السيارة عن مسارها”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.
كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
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