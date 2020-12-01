، بادروا قبل هذا الموعد.. دعوة للآباء لتسجيل أبنائهم بالبرنامج الوطني للموهوبين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السدحان": كل ريال ينفق على رعاية الموهوبين يحقق 8 ريالات كعائد استثماري

دعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع "موهبة"، أولياء الأمور، لتسجيل أبنائهم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والدخول على موقع المؤسسة الإلكتروني قبل أن يغلق التسجيل في 24 ديسمبر 2020.

ودعا نائب الأمين العام في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور باسل السدحان، أولياء الأمور، لتسجيل أبنائهم في برامح موهبة المتعددة، خاصة البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين الذي انطلق حالياً في نسخته الحادية عشرة بشراكة استراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة موهبة وهيئة تقويم التعليم والتدريب، علما بأنه سيتم تقديم برامج متقدمة في مجالات العلوم والهندسة والصحة والتقنية من قبل موهبة وإدارات الموهوبين بوزارة التعليم لمن يحققون درجات عالية في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة المرتبط بالبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.

وقال نائب أمين عام موهبة، خلال حديثه في أولى المحاضرات التوعوية التي دشنتها "موهبة" بالتزامن مع التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، إن رحلة الطالب الموهوب تبدأ باكتشافه ثم صقل موهبته ببرامج علمية، وتزويده بمهارات القرن الحادي والعشرين، ثم انخراطه في مسابقات ومنافسات دولية، ليكون قائداً متمكناً في مجالات متعددة وقائداً للمستقبل أو عالماً متميزاً، مستعرضاً تاريخ الشراكة بين مؤسسة موهبة ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.

وتطرق "السدحان"، إلى أهداف رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى تماشي استراتيجية موهبة مع الرؤية في برنامجي تنمية القدرات البشرية، وتعزيز الشخصية السعودية، داعياً إلى التوسع في الاستثمار في الموهوبين، مؤكداً أن العائد الاجتماعي والاستثماري للإنفاق على الموهوبين يبلغ ثمانية أضعاف، وأن كل ريال ينفق على رعاية الموهوبين يحقق 8 ريالات كعائد استثماري على المجتمع.

وقال: "مرتكزات منظومة رعاية الموهوبين في موهبة تبدأ بالتعرف ثم الرعاية وبعدها مرحلة الإنجاز والاستثمار به في المرحلة الجامعية، لافتاً إلى أن الموهوبين ثروة وطنية ورأس مال بشري واعد، وهم مؤهلون لقيادة المجتمع في جميع المجالات، ثم تطرق إلى البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين التاريخ والنشأة، ومقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة وتعريفه وأهدافه، لافتاً إلى أن باب التسجيل في المقياس سينتهي في 24 ديسمبر الجاري على أن تعلن النتائج في 4 أبريل 2021، وأن هناك نمطين للاختبار، محوسب وعن بعد".

وأوضح أن أعداد المرشحين في البرنامج وصلت منذ انطلاقته في 2011 لأكثر من 550 ألف طالب وطالبة، وزاد عدد المختبرين على 400 ألف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المؤهلين أكثر من 133 ألف طالب وطالبة.

وتناول "السدحان" برامج موهبة التي يتم التحاق الموهوبين بها بعد اجتيازهم مقياس موهبة بدرجات عالية، وهي فصول الموهوبين، وبين أن عدد الطلاب الذين تم اكتشافهم في المقياس وإلحاقهم بفصول موهبة تخطى 24 ألفاً منذ 2009 حتى 2020، وبرنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات الذي سيقام هذا العام عن بعد للبنين والبنات بعدد ساعات تدريبية تبلغ 45 ساعة أسبوعياً، ويستهدف كل طلاب المملكة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وبرامج موهبة الاثرائية التي تشمل 50% محتوى علمياً و25% مهارات القرن الحادي والعشرين، و25% أنشطة اجتماعية ورياضية، ويضم 4 مسارات تشمل: العلوم الطبية والكيميائية، والفيزياء والأرض والفضاء، والعلوم الهندسية، والحاسبات والرياضيات التطبيقية.

إلى ذلك، أكد نائب أمين عام موهبة، أن المؤسسة وضعت برامج أخرى لا تتطلب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين مثل مسابقة كانجارو موهبة، وبيبراس موهبة، وبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع"، وبرنامج موهبة للالتحاق بالجامعات العالمية المرموقة (التميز)، الذي يستهدف طلبة الصف الثاني الثانوي، والتحق من خلاله حتى الآن 336 طالباً وطالبة بالجامعات العالمية المرموقة، إلى جانب برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة (التأهيل للتميز).

يشار إلى أن موهبة ووزارة التعليم وقياس، أطلقت البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في السعودية وأصبح التسجيل متاحاً من خلال المنصة الموحدة التي تم تدشينها عبر موقع موهبة الرسمي www.mawhiba.org ويستمر التسجيل حتى 24 من ديسمبر 2020.

وتعد موهبة المؤسسة الأولى عالمياً في مجال رعاية واكتشاف وتمكين الموهوبين؛ حيث سجلت أعداد المرشحين والمختبرين والمؤهلين في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في العام الماضي 2020 مقارنة بأعدادهم مع بدء البرنامج عام 2011.

وارتفعت أعداد المرشحين من 43104 طلاب وطالبات إلى 75996 طالباً وطالبة بنسبة 43%، فيما ارتفع عدد المختبرين من 27782 طالباً وطالبة إلى 53553 طالباً وطالبة بنسبة 47%، وزادت أعداد المؤهلين من 7529 طالباً وطالبة إلى 17327 طالباً وطالبة بنسبة 56%، وتم خلال السنوات العشر الماضية اكتشاف أكثر من 133 ألف موهوب وموهوبة من مختلف مناطق المملكة.

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع موهبة