، تحقيقات في صرف مبالغ مالية لموظفين من إدارة تعليمية بعسير بعد تقاعدهم ،

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عَلِمت "الخليج 365" أن تحقيقات بدأت في مبالغ مالية صُرفت لموظفين من إحدى إدارات التعليم بمنطقة عسير، بعد تقاعدهم؛ وذلك بتوجيه مدير التعليم بتشكيل لجنة لحصر المبالغ المالية المصروفة، وتحديد الموقف القانوني الذي يحمي إدارة التعليم، وحصر المبالغ وتسجيلها ورفعها للوزارة؛ لتمهيد تسجيلها عهدة، وتحديد المتسبب في صرف مبالغ غير مستحقة لموظفين بعد تقاعدهم.
وجاء في القرار الإداري -الذي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه- الصادر من مدير التعليم بتشكيل لجنة برئاسة مديرة إدارة المراجعة الداخلية وعضوية أعضاء من إدارة المراجعة الداخلية والإدارة القانونية وإدارة الشؤون المالية؛ تحديد المتسبب -وفق مهام اللجنة- في المبالغ المصروفة بالزيادة للموظفين بعد تقاعدهم، وتحديد الموقف القانوني الذي يحمي إدارة التعليم من قِبَل الإدارة القانونية، وحصر المبالغ وتسجيلها ورفعها للجهات ذات الاختصاص في الوزارة؛ لتمهيد تسجيلها عهدة تحت التحصيل من قِبَل الإدارة المالية، ومراجعة آليات وضوابط صرف الرواتب للوقوف على الأسباب الفعلية للزيادة.إدارات التعليم بمنطقة عسير
تحقيقات في صرف مبالغ مالية لموظفين من إدارة تعليمية بعسير بعد تقاعدهمعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2020-12-01
عَلِمت "الخليج 365" أن تحقيقات بدأت في مبالغ مالية صُرفت لموظفين من إحدى إدارات التعليم بمنطقة عسير، بعد تقاعدهم؛ وذلك بتوجيه مدير التعليم بتشكيل لجنة لحصر المبالغ المالية المصروفة، وتحديد الموقف القانوني الذي يحمي إدارة التعليم، وحصر المبالغ وتسجيلها ورفعها للوزارة؛ لتمهيد تسجيلها عهدة، وتحديد المتسبب في صرف مبالغ غير مستحقة لموظفين بعد تقاعدهم.
وجاء في القرار الإداري -الذي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه- الصادر من مدير التعليم بتشكيل لجنة برئاسة مديرة إدارة المراجعة الداخلية وعضوية أعضاء من إدارة المراجعة الداخلية والإدارة القانونية وإدارة الشؤون المالية؛ تحديد المتسبب -وفق مهام اللجنة- في المبالغ المصروفة بالزيادة للموظفين بعد تقاعدهم، وتحديد الموقف القانوني الذي يحمي إدارة التعليم من قِبَل الإدارة القانونية، وحصر المبالغ وتسجيلها ورفعها للجهات ذات الاختصاص في الوزارة؛ لتمهيد تسجيلها عهدة تحت التحصيل من قِبَل الإدارة المالية، ومراجعة آليات وضوابط صرف الرواتب للوقوف على الأسباب الفعلية للزيادة.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
11:16 AM
توجيه بتشكيل لجنة تُحدد الموقف القانوني والحصر والتسجيل والرفع للوزارة
عَلِمت "الخليج 365" أن تحقيقات بدأت في مبالغ مالية صُرفت لموظفين من إحدى إدارات التعليم بمنطقة عسير، بعد تقاعدهم؛ وذلك بتوجيه مدير التعليم بتشكيل لجنة لحصر المبالغ المالية المصروفة، وتحديد الموقف القانوني الذي يحمي إدارة التعليم، وحصر المبالغ وتسجيلها ورفعها للوزارة؛ لتمهيد تسجيلها عهدة، وتحديد المتسبب في صرف مبالغ غير مستحقة لموظفين بعد تقاعدهم.
وجاء في القرار الإداري -الذي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه- الصادر من مدير التعليم بتشكيل لجنة برئاسة مديرة إدارة المراجعة الداخلية وعضوية أعضاء من إدارة المراجعة الداخلية والإدارة القانونية وإدارة الشؤون المالية؛ تحديد المتسبب -وفق مهام اللجنة- في المبالغ المصروفة بالزيادة للموظفين بعد تقاعدهم، وتحديد الموقف القانوني الذي يحمي إدارة التعليم من قِبَل الإدارة القانونية، وحصر المبالغ وتسجيلها ورفعها للجهات ذات الاختصاص في الوزارة؛ لتمهيد تسجيلها عهدة تحت التحصيل من قِبَل الإدارة المالية، ومراجعة آليات وضوابط صرف الرواتب للوقوف على الأسباب الفعلية للزيادة.
، تحقيقات في صرف مبالغ مالية لموظفين من إدارة تعليمية بعسير بعد تقاعدهم ،
المصدر : الخليج 365
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