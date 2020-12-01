، الرياض حاضرة.. "الحصيني" يرسم خريطة هطولات الـ 24 ساعة القادمة ،

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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني خلال الـ "24" ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء 1442/4/16هـ، حتى صباح الأربعاء أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة و"ديم" على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والشمالية والباحة وعسير وجازان؛ مرتفعاتها وسواحلها وشرقها وشرق الجوف وجنوب مكة والكويت.
وأضاف عبر حسابه في تويتر، أجواء من باردة تميل للبرودة.
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل السواحل الجنوبية منها، كما يُتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، حائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
الرياض حاضرة.. "الحصيني" يرسم خريطة هطولات الـ 24 ساعة القادمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-01
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني خلال الـ "24" ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء 1442/4/16هـ، حتى صباح الأربعاء أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة و"ديم" على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والشمالية والباحة وعسير وجازان؛ مرتفعاتها وسواحلها وشرقها وشرق الجوف وجنوب مكة والكويت.
وأضاف عبر حسابه في تويتر، أجواء من باردة تميل للبرودة.
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل السواحل الجنوبية منها، كما يُتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، حائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
11:09 AM
قال: تكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وأجواء من باردة تميل للبرودة
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني خلال الـ "24" ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء 1442/4/16هـ، حتى صباح الأربعاء أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة و"ديم" على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والشمالية والباحة وعسير وجازان؛ مرتفعاتها وسواحلها وشرقها وشرق الجوف وجنوب مكة والكويت.
وأضاف عبر حسابه في تويتر، أجواء من باردة تميل للبرودة.
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل السواحل الجنوبية منها، كما يُتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، حائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.
، الرياض حاضرة.. "الحصيني" يرسم خريطة هطولات الـ 24 ساعة القادمة ،
المصدر : الخليج 365
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