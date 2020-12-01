بالفيديو.. هبوط أرضي يبتلع إطارات شاحنة بأحد شوارع حفر الباطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تسبب هبوط أرضي في أحد شوارع محافظة حفر الباطن في عرقلة سير إحدى شاحنات خلاطة الأسمنت. تسبب هبوط أرضي في أحد شوارع محافظة حفر الباطن في عرقلة سير إحدى شاحنات خلاطة الأسمنت. وأظهر مقطع فيديو مواقع الهبوط الأرضي بإحدى شوارع إسكان المحافظة، وكذلك الشاحنة الذى صادف وجوده حدوث الهبوط. وظهرت إطارات الشاحنة وهى متعثرة بين الأسفلت الذى شهد الهبوط الأمر الذى أعاق حركتها على الطريق.

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