شكرا لمتابعة خبر عن جامعة نجران تعلن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أعلنت جامعة نجران، اليوم الثلاثاء، عن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ١٤٤٢هـ.

وأوضحت جامعة نجران، أنه ستكون الاختبارات النهائية لجميع المقررات النظرية عن بعد، فيما تكون الاختبارات النهائية لجميع المقررات العملية حضورياً.