شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. لليوم السادس على التوالي بلدية أضم تستنفر كافة آلياتها لفك الاحتجازات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

تقوم بلدية محافظة أضم ولليوم السادس على التوالي ؛ باستنفار عاجل لكافة المعدات والآليات وذلك لفتح ، وصيانة الطرق وفك الاحتجازات على القرى في المحافظة ، والمراكز التابعة لها ، وذلك عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي .

حيث تم تشكيل فريق عمل مكون من ثلاثة فرق ، موزعة بين شمال المحافظة ومركز الجائزة والمراكز الغربية (المرقبان وسوق العين وحقال وقرى وادي العرج ) .

وتؤكد البلدية حرصها على تقديم خدمات الصيانة في هذه الفترة المطرية ، حيث تم فك احتجاز أكثر من ٩٥ قرية وصيانة أكثر من ١١٠موقع ، الجدير بالذكر أن الأعمال لا زالت مستمرة حتى إعداد هذا التقرير .

وتحرص البلدية على الحفاظ على الطرق سالكة ، لضمان عدم تعطل المواطنين عن أعمالهم وعدم انقطاعهم عن الخدمات .