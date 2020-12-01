شكرا لمتابعة خبر عن " المنيع " يوضح أفضل دعاء لطلب الشفاء من الله عز وجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أجاب الشيخ عبدالله المنيع، على استفسار حول أفضل دعاء لطلب الشفاء من الله عز وجل.
وقال المنيع خلال برنامج " يستفتونك " إن الله قال " ادعوني استجب لكم " ،مضيفا: " الحصر في الدعاء حسرة " .
وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو قائلا: " اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا " .
وأضاف: " اللهم إن أمرك في السماء والأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك - على هذا الوجع فيبرأ - ".
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