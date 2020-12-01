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تعتزم المملكة، الإعلان عن موعد رفع القيود لمغادرة السعوديين للبلاد والعودة إليها الأربعاء القادم.

يأتي ذلك بناء على الموافقة الكريمة والتي صدرت في سبتمبر الماضي. ومن المقرر أن ترفع وزارة الصحة الاشتراطات الصحية الوقائية للمسافرين وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات. Source slaati





كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الإعلان عن موعد رفع تعليق السفر خارج المملكة .. التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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