فيديو.. يوثق محاولة تاجر شهادات وهمية إقناع مواطنة لشراء شهادة متخصصة دون اختبار أو حضور

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سلط تقرير تليفزيوني الضوء على ظاهرة السرقات العلمية وبيع الشهادات التعليمية الوهمية المنتشرة في المجتمع السعودي، وبالأخص عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعرض التقرير الذي نشره برنامج “تم” على قناة السعودية، محاولة أحد المقيمين إقناع مواطنة بشراء شهادة متخصصة في إحدى اللغات.

وأظهر محاولة المقيم إقناعها بنظامية الشهادة التي ستُمنح لها من خلال التسجيل معه، مؤكدًا أنه سيقوم بإنشاء ملف فارغ بها على النظام الخاص بالجهة التي يعمل لحسابها وحجز موعد اختبار لها.

وأوضح أنها فعليًا لن تقوم بإجراء الاختبار، ولكن سيتم وضع درجات اختبار شخص آخر في ملفها الموجود على النظام الإلكتروني، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال عدد من التعديلات على الاختبار الذي خضع له فعليًا هذا الشخص.

وأشار التقرير إجمالًا إلى انتشار تلك الظاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستخدامها لتلك المنصات للإعلان عن خدماتها غير النظامية لاستقطاب الطلاب من كافة المراحل.

Source akhbaar24.argaam

