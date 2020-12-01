اعترافات خطيرة من طبيب مارادونا بعد القبض عليه

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كشف الطبيب ليوبولدو لوك الطبيب الخاص بالأسطورة الكروية الأرجنتينية الراحلة دييغو أرماندو مارادونا، كواليس مثيرة للاهتمام عن الأيام الأخيرة في حياة النجم الكروي، وكيفية علاجه قبل وفاته يوم الأربعاء الماضي.

طبيب مارادونا يتحدث عن طريقة علاجه

واعترف الطبيب لوك في تصريحات نقلتها صحيفة La Gazzetta Dello Sport الإيطالية أنه لم يقصر في علاج دييغو أرماندو وأكد بأنه بذل قصارى جهده لعلاجه لكن الأسطورة الراحلة لم يكن يستجيب للعلاج ولم يهتم بصحته على حد وصفه.

وواصل الطبيب حديثه قائلًا بأنه عندما كان يحاول علاج مارادونا وإعطائه دوائه، كان الأسطورة يهدده بالضرب، مضيفًا أنه في مرة قفز عليه ليضربه بكل جدية بسبب إصرار الطبيب على منحه الدواء.

وأضاف الطبيب أنه قام بكتابة وثيقة بإحضار سيارة إسعاف أمام منزل مارادونا لمتابعة حالته الصحية، لكن لم يستجيب أحد حسبما قال، مضيفًا أنه بريء من تهمة قتل الأسطورة الكروية الراحلة.

وكان القضاء الأرجنتيني أصدر أمس الأحد قرارًا باعتقال الطبيب الذي أشرف على علاج الأسطورة الكروية الراحلة، بعدما اتهم محامي مارادونا الطاقم الطبي بالتقصير في علاجه مما أدى لوفاته بأزمة قلبية.

وكان الأسطورة الكروية أجرى جراحة في المخ بإزالة تجمع دموي قبل أن يفارق الحياة.

وفي سياق آخر، يبدو أن نادي برشلونة الإسباني مهدد بدفع غرامة مالية، وذلك بعد أن أقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تكريم مواطنه الأسطورة الكروية الراحلة دييغو أرماندو مارادونا.

وكان ميسي سجل هدفًا من تصويبة صاروخية في مباراة البارشا ضد أوساسونا التي أُقيمت أمس الأحد بالجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وأقدم ميسي على خلع قميص البارشا وإظهار قميص فريقه السابق نيولز أولد بويز من أجل تكريم مارادونا مما أجبر الحكم ماتيو لاهوز على منح البطاقة الصفراء للاعب ميسي.

برشلونة مهدد بدفع 3000 يورو

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية المقربة من البارشا أن تكريم ميسي لـ الأسطورة الأرجنتينية سيُغرم برشلونة 3000 يورو خاصة أن قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنع خلع قميص الفريق الأساسي، من أجل إظهار أي شعار آخر.

Source almowaten

