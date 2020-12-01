الأرصاد: أمطار رعدية وتساقط البرد والسيول على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة محصوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن مناطق الجوف «دومة الجندل– سكاكا»، والحدود الشمالية «العويقيلة– رفحاء– طريف– عرعر»، وجازان «أبوعريش– أحد المسارحة– الدرب– الطوال– بيش– جازان– ضمد– فرسان»، وعسير «أبها– أحد رفيدة– الحرجة– خميس مشيط– سراة عبيده– طريب– ظهران الجنوب»، تشهد أمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

فيما تهطل أمطار متوسط إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد والسيول، على مناطق عسير «المجاردة– النماص– بارق- بلقرن– تنومة– رجال ألمع– محايل» والباحة «الحجرة– العقيق– الباحة – القرى– المخواة– المندق– بلجرشي– بني حسن– فرعة غامد الزناد– قلوة»، ومكة المكرمة «القنفذة– الليث– اضم- العرضيات»، والمنطقة الشرقية «الخفجي– النعيرية– حفر الباطن– قرية العليا».