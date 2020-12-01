مع أجواء تميل للبرودة..
توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة.
وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع من اليوم الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وديم، على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان مرتفعاتها وسواحها وشرقها، إضافة إلى شرق الجوف وجنوب مكة المكرمة.
وأشار الحصيني، إلى أن الأجواء ستكون من باردة إلى تميل للبرودة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبهت إلى استمرار هطول الأمطار بالمملكة، حتى يوم الخميس المقبل.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن هطول الأمطار الرعدية يستمر على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، حتى يوم الخمس المقبل الموافق 18-4-1442هـ، وأرفقت خريطة بالمناطق المتأثرة بهطول الأمطار.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني»: أمطار متوسطة إلى غزيرة على 10 مناطق بالمملكة خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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