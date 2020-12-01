السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 746 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 746 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن اجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 577345 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16645 حالة وفاة .

// انتهى //

10:55ت م

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بروكسل 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 98 حالة وفاة .وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن اجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 577345 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16645 حالة وفاة .// انتهى //10:55ت م0032

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