السعودية اليوم / مرور الباحة يحذر قائدي المركبات من الضباب الكثيف على المنطقة



الباحة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

حذر مرور منطقة الباحة قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها من ضباب كثيف تسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية وخاصة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وطالب بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

ودعا مدير إدارة مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي قائدي المركبات بمختلف أنواعها لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقل فيها الرؤية؛ بسبب الضباب الكثيف، مؤكداً بأن رجال مرور المنطقة يتواجدون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة من أجل متابعة انسيابية المرور، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.

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10:34ت م

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