

الباحة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة اليوم وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، والسيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والقرى، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

// انتهى //

10:31ت م

0028





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.