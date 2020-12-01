السعودية اليوم / السودان يسجل 183 إصابة جديدة بكورونا



الخرطوم 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 183 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم أن عدد المصابين بالفيروس في السودان ارتفع إلى 17 ألفا و810 حالات، بينها 1249 وفاة، و10 آلاف و302 حالة تعافي.

// انتهى //

10:06ت م

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الخرطوم 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسسجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 وفيات، فيما شُفي 94 حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم أن عدد المصابين بالفيروس في السودان ارتفع إلى 17 ألفا و810 حالات، بينها 1249 وفاة، و10 آلاف و302 حالة تعافي.// انتهى //10:06ت م0023

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