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مطارا الملك خالد والملك فهد ضمن أكثر المطارات أماناً بالشرق الأوسط
متابعات الخليج 365 - الرياض
وضعت منصة “Safe Travel Barometer” التي تضم قاعدة بيانات شاملة حول البروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا، وتعطي مقياساً لسفر آمن، قائمةً بأكثر 10 مطارات أماناً في منطقة الشرق الأوسط.
وضمت القائمة مطارين سعوديين هما مطار الملك خالد الدولي في الرياض الذي حصل على تقييم 3.9 نقطة من 5 نقاط، ومطار الملك فهد الدولي في الظهران الذي حصل على 3.8 نقطة.
وشملت القائمة كذلك مطاري أبو ظبي ودبي الدوليين في الإمارات، واللذين حصدا على تقييم 4.5 نقطة، وكذلك مطار البحرين الدولي الذي حصل على 4 نقاط.
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