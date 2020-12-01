شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني»: أجواء باردة وسماء غائمة على بعض مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس صباح اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى وجود أجواء بارة على شمال المملكة وتميل للبرودة على والوسطى والمرتفعات الغربية.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن السماء غائمه إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من الشرقية والوسطى مع أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورشوش على العاصمة الرياض.

وأشار إلى أنه ‏متوقع خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء، وحتى صباح الأربعاء أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وديم على أجزاء من الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والشمالية، والباحة، وعسير، وجازان مرتفعاتها وسواحها وشرقها، وشرق الجوف، وجنوب مكة، والكويت، واجواء من باردة لتميل للبرودة.