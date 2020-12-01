الجمارك تعلن عن 11 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية لحملة الدبلوم فأعلى

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تعلن الهيئة العامة للجمارك (الجمارك السعودية) عن توفر (11) وظائف (تقنية وإدارية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير مع الخبرة، بالمسميات والتخصصات التالية:
– منسق إدارة الرواتب
– معماري بنية مؤسسية – البنية التحتية
– معماري بنية مؤسسية – الأعمال
– مدير برنامج – وكالة الشؤون الهندسية
– مدير إدارة دعم اللجان
– رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافيه – وكالة الشؤون الهندسية
– رئيس قسم المتابعة و التحكم – وكالة الشؤون الهندسية
– رئيس قسم التصاميم – وكالة الشؤون الهندسية
– أمين سر
– أخصائي جمركي
– أخصائي أول إدارة الرواتب
التخصصات المطلوبة:
(إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المالية، علوم الحاسب، علم المعلومات، الهندسة المعمارية، العمارة والتخطيط، القانون، هندسة المساحة، الهندسة، دبلوم الإدارة الجمركية)
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة حسب متطلبات كل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3hS6DkP ويستمر حتى إشغال الوظائف.
Source wadhefa
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